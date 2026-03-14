Альпинист выжил после падения с высочайшей вершины Польши

В польских Татрах альпинист чудом избежал гибели после падения со склона горы Рысы — самой высокой точки Польши (около 2,5 тыс. метров). Инцидент произошёл 7 марта и попал на видео, которое позже распространили местные СМИ, сообщает портал RMF24.

По информации издания, группа альпинистов завершала восхождение и готовилась к спуску, когда один из участников оступился, потерял равновесие и выронил ледоруб. Из-за этого он не смог затормозить и прокатился по склону несколько сотен метров, буквально кувыркаясь по снегу и камням.

Очевидцы, снимавшие происходящее, первоначально опасались худшего. Однако, к изумлению всех присутствующих, мужчина не только выжил, но и отделался легкими травмами. Как отмечает RMF24, пострадавший пожаловался лишь на боль в сломанном мизинце. Находившийся в группе врач осмотрел его и не выявил серьёзных повреждений, после чего альпинист смог самостоятельно спуститься с горы без помощи спасателей.

Татры — горный массив на границе Польши и Словакии, самая высокая часть Карпат. Гора Рысы (около 2500 м) — высочайшая вершина польской части Татр, популярное, но опасное место для восхождений. Гора имеет печальную статистику: крупнейшая трагедия произошла в 2003 году, когда лавина унесла жизни 8 человек. В октябре 2025 года при падении с высоты погиб чешский турист.