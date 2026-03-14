В Москве задержан спустившийся на пути метро мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, в состоянии наркотического опьянения спустился на пути на станции столичного метро «Волжская». Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, молодой человек 2002 года рождения, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, спустился на жесткий путь станции метро «Волжская». Для предотвращения наезда машинист электропоезда применил экстренное торможение.

В отношении задержанного полицейскими составлены административные материалы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение требований в области транспортной безопасности», говорится в сообщении, опубликованном в МАХ.

11 февраля москвич не поделил дорогу с другим мужчиной при спуске с эскалатора на станции «Пушкинская». Между ними завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Агрессора задержали на той же станции. В его отношении возбудили уголовное дело.

В конце января другой москвич разозлился после проигрыша в казино и начал плеваться на станции метро «Калужская». Мужчину задержали, он признал вину. Суд арестовал его на 10 суток.