Шесть человек ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

Шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан", ранены в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вооруженные формирования Украины атаковали FPV-дроном село Максимовка: беспилотник сдетонировал на территории одного из предприятий, находившийся там мужчина получил осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал ГАЗель: ранены мужчина и женщина. Все трое госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ.

В самом городе Шебекино два FPV-дрона атаковали одно из предприятий, травмированы женщина и мужчина, оба получили минно-взрывные и баротравмы. Медики оказали им необходимую помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Также в Шебекино пострадал боец "Орлана". Его состояние медики называют тяжелым: с множественными осколочными ранениями его госпитализируют в Белгород, в городскую больницу № 2.