После атаки на порт "Кавказ" госпитализирован один человек
После атаки БПЛА на порт "Кавказ" в Краснодарском крае госпитализирован один человек, информирует оперштаб региона. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации.
Согласно уточненной информации, после атаки БПЛА на порт "Кавказ" (Темрюкский район) госпитализировали одного человека. Пострадавший находится под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести, указано в публикации оперштаба Кубани.
Еще двое пострадавших, как отмечается, отказались от госпитализации.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что в двух муниципалитетах обнаружены обломки беспилотников. Так, в хуторе Чекон Анапы фрагменты дрона упали на территории частного дома - в пристройке выбило окна. Также обломки беспилотника были найдены на окраине Краснодара. К повреждениям это не привело.
«Во всех случаях пострадавших нет», - отмечалось в сообщении.