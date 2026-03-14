На Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции

До 20 человек напали на военных и полицию в Полтавской области Украины

В Полтавской области Украины группа граждан напала на патруль военкомата и сопровождавших его полицейских. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, инцидент произошел 13 марта возле села Нижние Млыны. Сообщается, что группа примерно из 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции.

Как пишет издание, гражданские применили слезоточивый газ. В результате трое военных и трое полицейских получили химические ожоги.

На место прибыли дополнительные экипажи полиции. По информации украинских журналистов, были задержаны восемь мужчин. Шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

Подобный инцидент случился 10 марта в Закарпатской области Украины. Тогда группа мужчин напала на сотрудников территориального центра комплектования. По данным полиции, они спровоцировали конфликт и с помощью деревянных палок повредили служебный автомобиль.

В результате были задержаны три человека, еще несколько подозреваемых устанавливаются, сообщили в полиции.