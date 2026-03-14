В Подмосковье со стрельбой и погоней задержали пытавшегося скрыться водителя

Правоохранители со стрельбой и погоней задержали пытавшегося скрыться водителя в Подмосковье. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 13 марта в поселке Ашукино полицейские выявили автомобиль Mercedes с поддельными номерами. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, но он проигнорировал требование и ускорился.

Во время преследования водитель нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим участникам движения. Экипаж ДПС неоднократно подавал сигналы об остановке, но они игнорировались и водитель пытался скрыться. В связи с этим один из автоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины нарушителя.

В итоге полицейские задержали 19-летнего жителя Калужской области, у которого не было водительских прав. В отношении правонарушителя составили 18 административных протоколов, передает Telegram-канал ведомства.

Ранее в Балашихе водитель Porsche протаранил служебную машину полицейских. Силовики открыли огонь по колесам иномарки, после чего задержали водителя. Позднее выяснилось, что мужчина хотел избежать ответственности за нечитаемые номера на машине. В его отношении завели уголовное дело, позднее мужчину арестовали.