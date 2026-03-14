В МВД раскрыли новую схему обмана через «секретный чат» Telegram

Мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей Telegram с помощью функции «секретный чат» и поддельных сообщений. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники отправляют сообщения, которые выглядят как уведомления от службы поддержки мессенджера. В них говорится, что в аккаунт якобы вошли с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке, чтобы подтвердить аутентификацию.

В киберполиции отметили, что официальные уведомления от Telegram не приходят в секретные чаты. Такие сообщения отправляются только в обычный диалог с верифицированным аккаунтом сервиса, который имеет синюю галочку подтверждения, а не с аккаунтов, использующих эмодзи или символы для имитации значка проверки.

Также в ведомстве подчеркнули, что сотрудники службы поддержки никогда не запрашивают через чаты коды подтверждения, пароли или личные данные.

В УБК МВД предупредили, что при получении подобных сообщений не следует переходить по ссылкам и вводить свои данные. Пользователям рекомендовали проверять информацию через официальные каналы поддержки.