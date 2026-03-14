За пострадавшим в аварии с экскурсионным автобусом в российском регионе прилетел вертолет

В Новой Москве за одним из пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом прилетел вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, его доставили в больницу на вертолете. Всего в аварии пострадали восемь человек, среди которых двое — дети. Сейчас на месте происшествия работают медики и экстренные службы.

ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло на Калужском шоссе, когда водителю одной из машин стало плохо. Он задел автобус с детьми. В результате, еще несколько автомобилей въехали в него.

Ранее сообщалось, что в ДТП произошло в результате аварии микроавтобуса с мигрантами и автобусом с детьми.