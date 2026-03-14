Задержанный ФСБ в Тамбовской области признался в посещении украинских сайтов

Задержанный в Тамбовской области за призывы к террору иностранец признался, что посещал украинские интернет-ресурсы, следует из видео ФСБ.

Задержанный в Тамбовской области за призывы к террору иностранец признался в посещении украинских интернет-ресурсов, передает РИА «Новости». На видео, опубликованном ФСБ, он утвердительно ответил на вопрос оперативника о посещении украинских сайтов.

Также выяснилось, что задержанный находился в розыске на территории своей страны за уклонение от службы в армии. ФСБ уточнила, что мужчина распространял призывы к террору через мессенджер Telegram, в частности в отношении представителей органов государственной власти России.

По данным ФСБ, иностранец неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина в Тамбовской области по подозрению в распространении призывов к терактам.