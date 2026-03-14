За фейковые видео в соцсетях в ОАЭ арестованы десять иностранцев

Власти ОАЭ арестовали десять иностранцев, разместивших видео с фейковыми взрывами и атаками в соцсетях на фоне региональной напряженности.

Десять человек различных национальностей были задержаны в ОАЭ за публикацию в социальных сетях видеороликов, содержащих вводящий в заблуждение и сфабрикованный контент, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM. Среди задержанных – граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин. Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился направить обвиняемых в суд в срочном порядке.

В официальном сообщении подчеркивается: «Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент. Это действие последовало за постоянным мониторингом цифровых платформ на фоне региональных событий».

Среди видеоматериалов были кадры развертывания систем ПВО ОАЭ, попадания в объекты, а также сгенерированные с помощью искусственного интеллекта ролики с фальшивыми взрывами, пожарами и нападениями на известные достопримечательности. Агентство сообщает, что такие публикации использовались для распространения дезинформации, подрыва национальной безопасности, порядка и стабильности.

Расследование выявило, что задержанные публиковали реальные кадры перехвата атак с помощью ПВО, а также видео с предметами, летящими по земле, и толпами наблюдающих людей. Также распространялись полностью сфабрикованные материалы, созданные с помощью ИИ, чтобы ложно представить атаки и чрезвычайные происшествия в разных районах страны.

Генеральный прокурор уточнил, что подобные действия наказываются лишением свободы не менее одного года и штрафом от 100 тысяч дирхамов ОАЭ за умышленное распространение дезинформации, угрозы общественной безопасности и подрыв социальной стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в соцсетях появились видео с паникой на улицах и кадры перехвата ракет над районами Дубая. В частности, подруга основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала видео после ракетного удара в Дубае, при котором обломки ракеты упали в жилом районе Пальма.