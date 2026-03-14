Два человека пострадали из-за атак ВСУ на Запорожскую область за сутки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два человека пострадали в результате ударов украинских оккупантов по региону.

«В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА противника в городе Днепрорудном пострадала женщина 1970 года рождения, а вблизи села Подгорное пострадал мужчина 1975 года рождения», — указал он в Telegram.

По его словам, пострадавшим уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вместе с этим Балицкий добавил, что в Васильевке повреждено остекление частного жилого дома.

В ночь на 14 марта три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту Кавказ, повреждено техническое судно.