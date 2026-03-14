МВД сообщило о снижении ущерба от киберпреступлений в России

Материальный ущерб от киберпреступлений в России по итогам года сократился с 203 до 195 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Это стало возможным благодаря внедрению новых механизмов – ограничения дистанционного управления счетами и блокировки операций без добровольного согласия клиента.

В МВД уточнили: «Внедренные механизмы блокировки операций без добровольного согласия клиента и ограничений дистанционного управления банковскими счетами позволили сократить на 6% (со 192 до 181 млрд рублей) суммы похищенных денежных средств и на 4% (с 203 до 195 млрд рублей) в целом материальный ущерб от киберпреступлений».

В ведомстве также отметили, что число зарегистрированных киберпреступлений снизилось почти на 12%, а количество дистанционных хищений уменьшилось на 10%.

