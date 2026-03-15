Взрывы гремят на Украине

В Харьковской области в субботу прогремела серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию.

Стало известно, что ранее в Изюмском районе Харьковкой области была объявлена воздушная тревога, позднее в небе раздались звуки взрывов. В военной администрации уточнили, что звуки взрывов были слышны за пределами района.

На данный момент в части Харьковской области по-прежнему звучит сигнал тревоги. Напомним, ранее сообщалось, что взрывы прогремели и в подконтрольном ВСУ Херсоне.