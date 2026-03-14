Появились подробности об ударе ВСУ по российскому региону

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край пострадали три человека. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

© Global Look Press

Отмечается, что под удар попал порт «Кавказ» Темрюкского района. Пострадавших оперативно госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, по данным оперштаба, из-за падения обломков дронов получило повреждение техническое судно, а также возникло локальное возгорание, которое уже ликвидировано. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Об атаке на Краснодарский край ранее писал Telegram-канал Shot. Сообщалось о взрывах и звуках сирен воздушной тревоги в регионе.