В Звенигороде нашли детские "ориентировки" на пропавших школьников

На одной из улиц подмосковного Звенигорода была найдена детская "ориентировка" на пропавших школьников - 12-летних Игоря и Бориса и 13-летнюю Алену (имена несовершеннолетних изменены).

"Помогите найти 3 ребенка", - гласит надпись почерком малышей на обычном листочке, приклеенном к столбу.

У Игоря, Бори и Алены в Восточном районе Звенигорода много друзей. После того как ребята исчезли и появилась версия, что они могли утонуть, их школьные товарищи сами захотели подключиться к розыскам.

Родители строго запретили им даже приближаться к пляжу, который до сих пор завален снегом. И младшеклассники, как могли, участвовали в розыске в городе: сами писали листовки, надеялись, что ребят найдут живыми. К сожалению, 11 и 13 марта были найдены тела Игоря и Бориса, поиски Алены продолжаются.

"В этой ситуации мы стараемся помочь, как можем, - рассказала "РГ" замдиректора местной школы "КвантУм", где учился Боря, Ольга Жигарева. - Очень жалко семью Бориса, это замечательные люди. Мы в школе организовали сбор средств для них. Готовы организовать и психологическую помощь".

Напомним, что Борис, Игорь и Алена пропали во время прогулки 7 марта. Дети сначала зашли в магазин на Игнатьевской улице, потом пошли к Москве-реке, хотя родители запрещали им приближаться к воде. Здесь детей видела семейная пара, рыбак и местный сторож. По всей вероятности, все трое провалились под лед.

Тело Игоря нашли в двух километрах от места, где ребят видели в последний раз, тело Бориса - в семи. Течение в этом месте очень сильное, зона поисков Алены значительно расширена.

Ранее "РГ" сообщала, что родители Бориса, Игоря и Алены подверглись интернет-травле после новостей об исчезновении ребят. Но большинство жителей города встало на защиту отцов и матерей.