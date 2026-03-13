После пожара в пансионате для престарелых в Химках возбуждено дело

Следователи СК возбудили уголовное дело после пожара в частном пансионате для престарелых в Химках, сообщает пресс-служба ведомства вечером пятницы.

В пресс-службе СК уточнили, что на месте происшествия в деревне Брехово работают следователи и криминалисты, осматривают место ЧП, а также проводят допросы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

При этом, в СКР уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).