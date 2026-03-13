Женщина с сыновьями погибла во время пожара

В Удмуртии при пожаре в частном одноэтажном доме произошел смертельный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В сообщении уточняется, что инцидент случился в городе Сарапуле на улице Тимирязева – когда спасатели прибыли к месту, то внутри частного кирпичного дома уже было пламя.

На месте происшествия были обнаружены 44-летняя женщина и два ее сына – 22-х и 4-х лет, также пострадал 23-летний мужчина, его госпитализировали.

Причина инцидента устанавливается следователями СК и дознавателями МЧС. Пожар ликвидировали 13 человек и пять машин.