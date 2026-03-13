Мать убила дочь, чтобы "сохранить ее честь"

В индийском штате Бихар женщина вместе с сыном отравила 19-летнюю дочь, которая влюбилась в представителя другой религии. Об этом сообщает NDTV.

Фарзана познакомилась с Сунилом Ядавом в соцсетях в октябре 2025 года. Мужчина обещал жениться, но когда девушка забеременела, отказался от своих слов и настоял на аборте, после чего её здоровье резко ухудшилось. Мать Афсана, узнав о тайных отношениях, пришла в ярость. Вместе с 26-летним сыном Афсаром она выгнала дочь на улицу за то, что та «опозорила семью».

Экс-бойфренд приютил девушку, но уже через пять дней бросил её на вокзале в бессознательном состоянии. Фарзану нашли полицейские и доставили в больницу. Очнувшись, она написала заявление на возлюбленного, обвинив его в отказе от брака и принуждении к аборту, что является уголовно наказуемым в Индии. Причем отказ от брака грозит статьей об изнасиловании. Однако мать, опасаясь пересудов, забрала заявление назад.

В начале марта полиция обнаружила в поле останки Фарзаны с бутылкой яда рядом. Афсана попыталась обвинить в убийстве Ядава, но следователи быстро установили истину. Выяснилось, что в ночь на 2 марта мать и брат сами отравили девушку. После ареста оба признались в содеянном.