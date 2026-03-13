Названа причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции

Посол РФ в Стокгольме объяснил, по какой причине был задержан танкер Sea Owl I в Швеции. Как пишет ТАСС, Сергей Беляев отметил, что это связано с появлением у шведских властей вопросов к соблюдению требований экологической безопасности и техническому состоянию.

В сообщении уточняется, что на данный момент претензий к экипажу у шведских властей нет, а российское посольство следит за ситуацией и готово оказать необходимую помощь российским морякам.

Напомним, что шведская береговая охрана сообщила о перехвате танкера в четверг, когда танкер шел через шведские территориальные воды и, по данным СМИ, направлялся в Россию. При этом прокуратура Швеции сообщила, что капитан судна (с российским гражданством) подозревается в использовании "фальшивых документов". Все члены экипажа остаются на свободе.