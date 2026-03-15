Число жертв теракта в «Крокусе» выросло

Число жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске выросло. О смерти еще одной потерпевшей сообщила адвокат Людмила Айвар в беседе с ТАСС.

По ее словам, 42-летняя Наталья Скисова получила при нападении террористов тяжелое ранение и почти два года проходила курс лечения . Спасти ее не удалось.

«Последствия причинения вреда», — сказала Айвар.

Ранее Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что по состоянию на 12 марта 2026 года жертвами теракта в «Крокусе» стали 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести. Травмы различной тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения оценивается в шесть миллиардов рублей.