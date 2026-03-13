Российская школьница ушла в горы «ставить эксперимент по выживанию» и пропала

В Новороссийске пропала 16-летняя школьница. Она ушла в горы «ставить эксперимент по выживанию» и не вернулась.

Утром 10 марта девочка, как обычно отправилась в школу, но не дошла до нее. Вместо уроков она зашла в магазин и набила рюкзак вещами: купила йогурт, сок и шоколадку. После этого ее телефон был отключен.

Вечером подросток позвонила однокласснику и сообщила, что находится в горах и планирует провести «эксперимент по выживанию». Утром следующего дня она снова связалась с ним, заявив, что не вернется домой.

Что произошло, не может понять бабушка девочки. По ее словам, у них не было конфликтов.

При этом последнее фото, которое школьница отправила подруге, сделано в районе Мефодиевских гор.

Ориентиром для поисков стал элеватор, который заметили в кадре. Местные жители и охотники утверждают, что это район, где нет связи, много валежника, там легко упасть и замерзнуть.

Девочку ищут полиция, добровольцы и отряд мотоциклистов.

