Дрон ВСУ атаковал российский город, есть раненые

Дрон ВСУ атаковал город Рыльск в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн в пятницу.

Стало известно, что украинский дрон нанес удар по городу Рыльску, и в результате вражеской атаки пострадали два человека.

По данным Хинштейна6 48-летняя женщина получила осколочное ранение головы, плеча и акубаротравму, а 52-летний мужчина – осколочное непроникающее ранение головы и также акубаротравму.

Пострадавшим, уточнил глава региона, оказали медицинскую помощь, они отказались от госпитализации.

