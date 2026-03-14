Россиянин попал под следствие за разосланные мужчинам фотографии в социальной сети

В Калининграде задержали мужчину за рассылку интимных фото и видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационных технологий в результате оперативно-разыскных мероприятий выявили 36-летнего жителя Калининграда, который распространял в сети порнографические материалы.

Полицейские установили, что он в одной из социальных сетей разослал мужчинам свои фото и видео интимного характера. При этом используемый аккаунт был под вымышленным именем.

По данной статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

