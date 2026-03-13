В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

В Московской области загорелся пансионат для престарелых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Возгорание произошло в деревне Брехово под Химками. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом.

«По оперативным данным, в результате пожара пострадал один человек. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сильный пожар произошел в одной из школ Тюмени. По предварительным данным, в одном из кабинетов загорелся принтер. Пострадал учитель труда.