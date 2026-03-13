Жительница Подмосковья ударила ножом двух собутыльников
Ножевые ранения от своей приятельницы получили на днях двое жителей города Озеры Коломенского городского округа. Конфликт возник при распитии алкоголя.
Как выяснил «МК», пострадавшие (им 42 и 62 лет от роду) весело проводили время с 45 летней подругой. В какой-то момент возникла ссора и разгоряченная спиртным дама пырнула ножом товарищей. Оба были госпитализированы, а злодейка, жительница Тульской области, задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».