Первого замглавы Звездного городка задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали первого замглавы Звездного городка по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Также задержаны еще шесть человек — четверо предпринимателей и двое посредников. В зависимости от роли фигурантов подозревают в получении или даче взятки, а также посредничестве.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его заместитель получили от предпринимателей лично и через посредников шесть взяток общей сумой 9,9 миллиона рублей. За это они должны были осуществлять общее покровительство по муниципальным контрактам.

Уголовное дело главу Звездного городка уже в производстве, ему предъявлено обвинение в получении взятки.

