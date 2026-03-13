Швеция задержала в Балтийском море танкер с россиянами на борту

Шведские власти задержали в Балтийском море танкер Sea Owl I, в экипаж которого входят 10 российских граждан. Предварительно, причиной остановки судна стали претензии местных надзорных органов к его техническому оснащению, а также вопросы, касающиеся соблюдения экологических стандартов. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе посольства России в Стокгольме.

По словам представителей дипломатического ведомства, эта ситуация носит рабочий характер, так как сейчас у шведской стороны нет никаких нареканий непосредственно к российским морякам. Посольство держит ситуацию на контроле и готово предоставить экипажу всю необходимую консульскую и правовую поддержку, передает РБК.

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен в начале марта сообщил о перехвате танкера, который, как утверждается, якобы принадлежит к российскому теневому флоту. Он уточнил, что операция по задержанию судна получила название «Синий нарушитель».

До этого ВС США захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря. По словам представителей Южного командования, этот шаг был направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».