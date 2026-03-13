Сын убил известного украинского банкира и пытался инсценировать самоубийство

В Италии сын убил украинского банкира Александра Адарича и пытался инсценировать самоубийство, выбросив тело отца из окна. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на результаты расследования.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 33-летний мужчина высовывается из окна.

Экспертиза подтвердила, что Адарич был задушен, прежде чем тело выбросили из окна гостиницы рядом с центром города.

Подозреваемого в убийстве сына банкира Игоря Адарича арестовали в Барселоне в феврале. По версии следствия, он действовал совместно с четырьмя неизвестными лицами, которых еще ищут.

Также следователи также отследить перевод 250 тысяч евро в криптовалюте в день смерти мужчины. Деньги банкир почти в слезах срочно просил у своего друга и партнера.

Ранее сообщалось, что личная месть могла стать мотивом убийства сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина в Вене.