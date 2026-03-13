В Удмуртии снег с крыши сошел на двух десятилетних детей

Дети из Удмуртии получили травмы во время схода снега с крыши. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Первомайский. Два десятилетних мальчика прогуливались рядом с одноэтажным зданием, когда на них рухнул снег. На них обратили внимание очевидцы и помогли выбраться из образовавшегося сугроба.

«Дети получили различные травмы, доставлены в медицинское учреждение для осмотра», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около местного образовательного учреждения на улице Гагарина. Там также добавили, что угрозы жизням детей нет.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия. Им предстоит выяснить все причины произошедшего.

Прокуроры также обратили внимание на ситуацию, сотрудники ведомства проводят проверку.