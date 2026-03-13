Минюст признал правнучку Хрущева иностранным агентом

Министерство юстиции России внесло изменения в реестр иностранных агентов — в него внесены еще пять человек.

Как уточнило ведомство на своем официальном сайте, иноагентами признаны публицист Вадим Штепа*, политолог Нина Хрущёва*, журналист Сергей Резник*, активист Алексей Нестеренко*, экономист Екатерина Журавская*.

Минюст подчеркивает, что указанные лица распространяют фейки о политике и решениях российской власти, а также выступают против специальной военной операции на Украине.

Нину Хрущёву*, правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, еще в 2024 году просили проверить на признаки деятельности иноагента, а также — на шпионаж. Активисты из движения "Зов народа" обращались в Генеральную прокуратуру и Минюст с жалобами на антироссийские высказывания Хрущёвой* и ее призывы к развалу России.

Между тем Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, членами которого являются владелец группы компаний "КДВ" (бренд "Кириешки") Денис Штенгелов и его отец Николай. Соответствующее решение принял Тверской районный суд Москвы, обратив в доход государства имущество владельца бренда "Кириешки", поскольку отец и сын финансировали националистические батальоны и террористические формирования на Украине, сообщает ТАСС.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр.