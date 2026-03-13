Заочно осужденного в России журналиста признали иноагентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Сергея Резника (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно осужденного в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Резник принимал участие в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций и распространял их. Кроме того, он транслировал недостоверную информацию о решениях российских властей.

Также, подчеркнул Минюст, журналист отождествлял Россию с террористической организацией. Министерство отметило, что Резник живет за рубежом.

12 марта стало известно, что Ростовский областной суд заочно приговорил Резника к 10 годам колонии. Уточнялось, что его обвинили в экстремизме и реабилитации нацизма. Об этом сообщил сам журналист.

В декабре 2022 года Резника внесли в перечень террористов и экстремистов. В июле того же года против него возбудили уголовное дело из-за фейков о спецоперации на Украине.

Резник уехал из России в 2019 году.