Стало известно, как нашли второго пропавшего в Звенигороде мальчика

Добровольцам удалось отыскать тело второго пропавшего в Звенигороде мальчика во время патрулирования территории. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила руководитель пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова.

Утром 13 марта специалисты приняли решение о расширении зоны поиска, сосредоточив внимание на акватории реки и прилегающих участках. Группа волонтеров методично прочесывала местность, продвигаясь до самых границ поискового сектора. Ребенка удалось заметить уже на обратном пути. Он находился примерно в шести-семи километрах от оперативного штаба.

— Мы работаем в плотной взаимосвязи со всеми спецслужбами. На месте действует оперативный штаб, который в режиме реального времени принимает решения о расширении или сокращении зоны поисков, остановке или продолжении работы, — передает слова Морозовой Aif.ru.

7 марта в Звенигороде пропали два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. Два дня спустя специалисты обнаружили тело второго ребенка, пропавшего у реки.