Имущество российского экс-судьи обратили в доход государства

Ворошиловский районный суд в Волгограде вынес решение об обращении имущества экс-судьи Вячеслава Сапеги в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее в волгоградский суд Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства имущества семьи судьи в отставке – речь идет о трех автомобилях и пяти объектов недвижимости.

Ответчиками по делу стали жена бывшего судьи Светлана, ее родители Лариса и Анатолий Щербинины, а также бывшая супруга Наталья, которая является руководителе управления Росреестра по региону.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, и 13 марта суд удовлетворил требования Генпрокуратуры в полном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.