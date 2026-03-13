Львы покусали пьяного мужчину, который выпустил их из клеток

В Мексике пьяный мужчина освободил цирковых львов из клетки и чудом выжил, сообщает Daily Star.

В мексиканском зоопарке Лос-Пинос в Сан-Педро-Чолула пьяный посетитель устроил хаос, перепрыгнув через забор и выпустив группу цирковых львов из клетки. Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, с мужчиной, который, предположительно, заснял животных на видео перед тем, как решиться на опасный шаг.

Львы сразу набросились на него, нанеся серьезные раны лицу и рукам. Освобожденные хищники также атаковали случайную собаку, оказавшуюся рядом. Мужчина в порванной одежде был срочно госпитализирован.

Все львы остались невредимыми и вернулись в вольеры после прибытия персонала, поднявшего тревогу. Полиция расследует обстоятельства, подчеркивая риски подобных действий с дикими животными.