Защита пасынка Намина просит провести ему экспертизу из-за второго «я»

Защита пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко попросила Московский областной суд провести обвиняемому в убийстве бабушки и брата повторную экспертизу из-за подозрения на раздвоение личности.

Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил один из участников судебного процесса.

— Адвокат Романа Ткаченко в ходе сегодняшнего заседания (13 марта — прим. «ВМ») попросила Мособлсуд назначить своему подзащитному повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в ином отделении и в ином экспертном составе в институте имени Сербского из-за подозрения на раздвоение личности у него, — передает слова участника процесса ТАСС.

Пасынок Намина, будучи в СИЗО, якобы обращался к своему правозащитнику от лица своего второго «я», которого называет Зеро. Ткаченко, по словам его адвоката, уже много лет общается со своим альтер эго. Это началось, когда мужчина якобы увидел в зеркале кого-то похожего на него, но в подростковом возрасте.

Ранее адвокат заявляла, что Ткаченко убил своих родственников, находясь в состоянии аффекта. Правозащитница сослалась на заключение экспертизы.

«Пытался заслужить любовь». Коллега рассказал об убийце сына Стаса Намина

Ткаченко убил бабушку и брата осенью 2023-го. Сначала он зарезал женщину, а затем расправился с другим родственником. Существуют несколько версий, почему Ткаченко совершил убийства.