Стало известно, где может находиться тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка

Тело третьего подростка, который, предположительно, утонул семь дней назад в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, может находиться под толстым слоем льда возле береговой линии. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.

© МЧС России

По его словам, предполагаемое место нахождения ребенка обследуют при помощи эхолотов.

«Предположительно, тело третьего подростка находится под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе», — сказали в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что работающие на месте происшествия спасатели применяют для поиска подростка специальные эхолоты, позволяющие найти ребенка под толщей льда.

7 марта трое друзей — двое мальчиков 12 лет и девочка 13 лет — пропали вечером во время прогулки. Местный рыбак и сторож одного из коммунальных предприятий видели детей на льдине на Москве-реке. Тогда водоем еще примерно на две трети был покрыт льдом.

В СК подтвердили, что пропавшие в Звенигороде дети провалились под лед

Позже спасатели нашли тела двух мальчиков. Поиски девочки продолжаются.

По оценке спасателей, которые уже несколько дней участвуют в операции, шансы обнаружить школьницу живой практически отсутствуют.