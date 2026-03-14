В российском городе мигрант избил знакомого и выбросил его из окна

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу мигранта, подозреваемого в жестоком убийстве своего знакомого. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО для Сирожиддина Эгамбердиева. По версии следствия, преступление было совершено 10 марта в квартире, расположенной на аллее Котельникова.

Согласно материалам дела, нетрезвый Эгамбердиев в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее 20 ударов по телу, а затем вытолкнул его из окна девятого этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В суде фигурант частично оспорил предъявленные обвинения. Он признал, что избил оппонента, но категорически отверг утверждение следствия о том, что именно он вытолкнул жертву из окна. Свою вину в полном объеме он признавать отказался.

Решая вопрос о мере пресечения, суд принял во внимание ряд обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого. Как было установлено, мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, у него отсутствует официальная регистрация или адрес временного пребывания. Кроме того, у него нет официального заработка и устойчивых социальных связей в стране. Эти факторы, наряду с тяжестью инкриминируемого преступления, убедили суд в том, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться от следствия или продолжить заниматься противоправной деятельностью.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил иностранного гражданине под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следственные органы продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.