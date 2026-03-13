Тело третьего утонувшего в Звенигороде ребенка могло затянуть под лед

Поисковая группа предполагает, что тело пропавшего неделю назад школьника из группы детей в Подмосковье находится под ледяным массивом у берега, сообщил источник в экстренных службах.

© МЧС России

Погибший несовершеннолетний может быть скрыт наносами замерзшей воды у берега, сказал собеседник РИА «Новости».

«Предположительно, тело третьего подростка находится под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе», – пояснил он.

Тело первого пропавшего нашли на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед. Через некоторое время было найдено тело второго ребенка.