В российском регионе разыскивают сбежавшего 39-летнего рецидивиста

В Волгоградской области разыскивают 39-летнего мужчину, который был неоднократно судим за разбои и кражи. Об этом пишет V1.RU.

© Московский Комсомолец

Ориентировки на розыск появились в Telegram-каналах города Камышина и соседних с ним районов, с припиской, что он имеет склонность и мотив к убийствам.

Разбойник-рецидивист, предположительно, может скрываться где-то в Камышине или в Котово, где он проживал до ареста.

Информацию о розыске подтвердили в УФСИН по региону. В ведомстве уточнили, что россиянин отбывал наказание в исправительном центре, но это не побег, а уклонение от отбывания принудительных работ.

Также в УФСИН назвали неверной информацию о том, что разыскиваемый якобы склонен к убийствам.

Мужчина ранее был 6 раз судим по статье 158 УК РФ «Кража» и статье 162 УК РФ «Разбой».

Ранее сообщалось, что поиски бесследно пропавшего в Волгограде 9-летнего школьника прекращены. Подростка нашли.