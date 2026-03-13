Суд взыскал с банкира Шишханова почти 250 млрд рублей

Столичный арбитраж удовлетворил иск о взыскании с бывших бенефициаров и руководителей «Рост банка», включая Микаила Шишханова, солидарно более 249,6 млрд рублей убытков.

Судья по иску банка «Траст» постановил взыскать в пользу этой кредитной организации Шишханова и бывшего председателя правления Кирилла Любенцова 249,6 млрд рублей убытков, передает РИА «Новости».

Ответственность экс-члена совета директоров Александра Лукина суд ограничил пределом в 227,9 млрд рублей. При этом требования к еще одному бывшему руководителю, Алексею Фарафонтову, были полностью отклонены.

Изначально иск подали в сентябре 2020 года, причем сумма требований превышала 306,5 млрд рублей. Претензии касались сделок 2015–2017 годов, которые не имели экономического смысла и были направлены на вывод активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности бизнесмена Бориса Минца на сумму свыше 61 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание более 289,5 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Открытие».