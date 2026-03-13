МЧС раскрыло новые подробности о поиске пропавших в Звенигороде детей

При поиске детей, пропавших 7 марта в Звенигороде, спасатели обследовали 16 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

© МЧС России

За сутки специалисты провели 16 погружений и обследовали 6 тысяч квадратных метров акватории. Всего с начала операции провели 74 погружения. Кроме того, лодками с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратных метров. Общая протяженность поисков составила порядка 36 километров. Пешие группы прошли 59 км по двум берегам реки.

«Днем проводится мониторинг с воздуха, а в ночное время для обследования береговой линии, дна и русла реки организовано патрулирование на 5 аэролодках с прожекторами. Проводится проверка акватории и береговой линии с использованием БПЛА общая протяжённость 31 километр», — добавили в ведомстве.

Напомним, что 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. 11 марта тело одного из подростков нашли. 13 марта спасатели обнаружили тело второго несовершеннолетнего.