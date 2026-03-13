В Красноярском крае отец с 4-летним сыном замерзли в тайге по пути между охотничьими избами. Тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына найдены на севере региона, сообщили в краевом СУ СК РФ.

По предварительным данным, 7 марта отец взял ребенка с собой в тайгу. На машине, а затем на снегоходе они добрались до охотничьей избы, провели там какое-то время и отправились ко второй избушке. Но до цели не доехали.

Предположительно, мужчина бросил снегоход и попытался добраться пешком обратно к первой избе, но сбился с пути.

О пропаже стало известно 11 марта — в полицию обратился начальник мужчины. Спасатели нашли тела на следующий день. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Мать ребенка, с которой отец был в разводе, живет в Архангельской области.