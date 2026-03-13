На нефтебазе под Тихорецком полностью ликвидировали пожар.

Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 09:15 специалисты подтвердили окончательную ликвидацию возгорания.

Как пишет Kubanpress.ru, в тушении задействованы более 250 специалистов и около 70 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на нефтебазе в пригороде Тихорецка на Кубани.

Накануне утром в Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе.