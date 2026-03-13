Двое мужчин задержаны за передачу Киеву данных о военных объектах

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность двух граждан, шпионивших на киевский режим в Московской, Тульской и Тверской областях, сообщили в ведомстве.

Подозреваемые по заданию кураторов с Украины собирали и передавали сведения в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».

Подозреваемые через интернет самостоятельно вышли на представителей ГУР минобороны Украины. Следственные органы возбудили уголовные дела по статье о госизмене. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого житель Севастополя признал вину в подготовке теракта против российского военного. В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины.