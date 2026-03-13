Двое мужчин шпионили за военными объектами в российских регионах и попались ФСБ

В Московской и Тверской областях задержали двух мужчин, подозреваемых в государственной измене в пользу Украины. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия 21-летний и 36-летний мужчины по своей инициативе вышли на связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и предложили свои услуги. По заданию кураторов, агенты ГУР собирали сведения о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.

На время расследования уголовного дела, задержанные отправлены в СИЗО.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии уроженку Санкт-Петербурга Анастасию Донову по делу о государственной измене, следившую за российскими офицерами.