Семь человек погибли от отравления газом в российском регионе

В Мокшанском районе Пензенской области в местном многоквартирном доме обнаружили тела семерых погибших местных жителей, сообщили в региональной прокуратуре.

Люди погибли от отравления газом, найдены тела семи человек, указали в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Сейчас на месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства и причины утечки, приведшей к смертельному исходу.

В городе Балакове Саратовской области обнаружили тела шести человек после отравления угарным газом. В Татарстане семья из четырех человек погибла из-за утечки газа в частном доме. В Дербенте двое мужчин скончались в квартире из-за неисправности отопительного котла.