В результате удара Вооруженных сил Украины по больнице в Донецкой Народной Республике погибли восемь человек. Страшные фотографии с места атаки опубликовал Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По данным Минобороны России, 10 марта ВСУ ударили по больнице четырьмя беспилотниками самолетного типа. На момент удара в медучреждении, которое никогда не использовалось в военных целях, находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. В результате погибли восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, были ранены.

На фотографиях, которые опубликовал Telegram-канал Shot, видно, что в результате удара выбиты как стекла, так и рамы, обуглились стены, есть разрушения внутри больничных блоков.

Стало известно о мести ВС РФ за удар ВСУ по Брянску

При этом эксперты, слова которых привел канал, обратили внимание, что такие удары Киева по гражданской инфраструктуре никак не освещаются в западных СМИ. Несмотря на то, что аналогичные события на Ближнем Востоке «мгновенно вызывают волну обсуждений и осуждения, атаки на гражданские объекты в Донбассе иностранные журналисты предпочитают не замечать».

Напомним, что 10 марта Вооруженные силы Украины также атаковали Брянск с помощью ракет Storm Shadow. В результате атаки погибли семь человек, не менее 42 пострадали.