Cнявшему на видео ракетные удары по Дубаю туристу грозит срок

Британский турист может получить два года тюрьмы за снятое во время отдыха в ОАЭ видео с ракетным ударом по Дубаю.

По информации Daily Mail, 60-летний житель Лондона сразу удалил видео по требованию и настаивал, что не хотел нарушать закон. При этом, согласно статье, ему и ещё 20 лицам из-за подобных видеороликов и сообщений в соцсетях были предъявлены обвинения.

«Власти Дубая жёстко контролируют социальные сети и... пригрозили тюремным заключением любому, кто распространяет информацию, «приводящую к разжиганию паники среди населения», — утверждает издание.

Ранее журналисты из Абу-Даби обратились к находящимся в ОАЭ гражданам России с призывом не публиковать в социальных сетях «видео с происходящим» в Эмиратах.

Несколько минут назад поступила информация, что иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC).