Пропавших детей в Самарской области нашли живыми

Двоих несовершеннолетних, исчезнувших накануне в Новокуйбышевске Самарской области, удалось обнаружить после масштабных поисковых мероприятий, сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт».

Местонахождение двоих детей, пропавших 11 марта в Самарской области, было установлено, передает ТАСС. Пресс-служба «ЛизаАлерт» сообщила, что заявка на поиск поступила вечером 12 марта, после чего оперативно была собрана информация для начала поисковых мероприятий.

В сообщении волонтеров отмечается: «Заявка на поиск несовершеннолетних в г. Новокуйбышевск пришла вечером 12 марта, оперативно была собрана информация для начала поисковых мероприятий. В 23.00 по местному времени отрядом от ГУ МВД России по Самарской области получена информация о том, что местонахождение детей установлено. Поиск завершен».

По данным регионального МВД, девочка 2010 года рождения и мальчик 2016 года рождения днем 11 марта ушли из дома по проспекту Победы в Новокуйбышевске и не вернулись. Для поиска несовершеннолетних был задействован весь личный состав городского отдела полиции, а ориентировки с приметами детей были распространены среди волонтерских организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Звенигороде трое детей пропали после прогулки у реки. По факту пропажи региональный главк СК России возбудил уголовное дело.

Позже тело одного из пропавших детей нашли в 800 м от пролома льда.

Сотрудники экстренных служб увеличили территорию поисковой операции и задействовали дополнительные группы водолазов для обследования дна реки.