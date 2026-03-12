AP: Напавший на синагогу в Мичигане стрелок убит

Стрелок, совершивший нападение на синагогу Temple Israel в американском городе Уэст-Блумфилд (штат Мичиган), убит, сообщает Associated Press. Дополнительных сведений пока не представлено.

Некоторые СМИ сообщали, что когда подозреваемый подъехал к синагоге, его заметили охранники и открыли огонь.

На месте работают сотрудники ФБР и Бюро ATF, которое занимается расследованиями преступлений, связанных с незаконным хранением и использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Школы по соседству с синагогой эвакуированы, а местных жителей попросили оставаться дома.

Напомним, ранее автомобиль протаранил местную синагогу, после чего водитель открыл огонь. Информации о пострадавших на настоящий момент нет.

Temple Israel - синагога, обслуживающая большую общину реформистских евреев в Мичигане.